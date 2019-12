“పండగ” ప్రచారం షురూ

సాయితేజ్ హీరోగా నటిస్తున్న ప్రతిరోజూ పండగే సినిమా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయింది. సినిమా యూనిట్ అంతా కలిసి రోడ్ షో ప్రారంభించారు. విశాఖ నుంచి ప్రారంభమైంది ఈ రోడ్ ప్రచారం. గాజువాక, అనకాపల్లి, నక్కపల్లి, పాయకరావుపేట, అన్నవరం, కాకినాడ టచ్ చేస్తూ రోడ్ షో జరగబోతోంది. ఇది మొదటి విడత మాత్రమే. దీని తర్వాత రెండో రౌండ్ ప్రచారాన్ని బయటపెడతారు.

A fantastic day completed #MeeOoriloPratiRojuPandaage Bus trip with Supreme hero @IamSaiDharamTej @DirectorMaruthi what a fantastic response & warm reception from the crowds. Tomorrow gorgeous @RaashiKhanna also joining & continue in Guntur and Vijayawada https://t.co/EldYKdD7ob pic.twitter.com/ao2uz0Sb7X

— SKN- PratiRoju Pandaage on 20th Dec (@SKNonline) December 7, 2019