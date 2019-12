జగన్ బావా…. షాకిచ్చిన మంచు మనోజ్

జగన్ బావా.. అంటూ అప్యాయంగా టాలీవుడ్ హీరో మంచు మనోజ్ పిలిచేసరికి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఏంటి బావ మరిది కథ అని తరిచిచూస్తే అప్పుడు అర్థమైంది. ఏపీ సీఎం జగన్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయనకు బావ మరిది వరుసయ్యే మంచు మనోజ్ ట్విట్టర్ సాక్షిగా చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.

సీఎం జగన్ పుట్టిన రోజు వేడుక ఈసారి అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. సినీ, రాజకీయ , అధికార, వర్గాలు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇక వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగన్ బర్త్ డేను జరిపారు.

ఈ సందర్భంగా మంచు మనోజ్ కూడా ట్విట్టర్ లో వినూత్నంగా సీఎం జగన్ కు బర్త్ డే విషెస్ తెలిపారు. సీఎం జగన్ తన చిన్నప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి-విజయమ్మలతో కలిసి దిగిన ఫొటోను మంచు మనోజ్ షేర్ చేస్తూ వినూత్న రితిలో ‘దేశంలోనే యువ సీఎం.. నేను ఎంతగానో ప్రేమించే మా బావ వైఎస్ జగన్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.. మీ జీవితం సంతోషకరంగా ముందుకు సాగాలి సీఎం గారూ’ అంటూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జగన్ ను బావా అని పిలిచిన మంచు మనోజ్ ట్వీట్ వైరల్ గా మారింది.

మంచు విష్ణు భార్య, మనోజ్ కు వదిన అయిన విరోనిక… సీఎం జగన్ కు చెల్లెలు వరుస అవుతుంది. జగన్ సొంత బాబాయ్ సుధీర్ రెడ్డి కూతురే విరోనిక. మంచు వారి కోడలు కావడంతో మనోజ్ ఇలా వరుస కలిపి ‘జగన్ ను బావా’ అంటూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Birthday Wishes to the youngest CM in India, my beloved bava @ysjagan 🎂😍

Have a happy and prosperous life CM garu 😍 pic.twitter.com/Z4RVXLGV8d

— MM*🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) December 21, 2019