ఈసారి మహేష్-తమన్న కలిసి వచ్చారు… కానీ…

సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాకు సంబంధించి వరుసగా పాటలు విడుదలవుతున్నాయి. విమర్శల పాలవుతున్నాయి కూడా. అయితే ఎన్ని పాటలు ఫెయిల్ అయినా, ఇంకా దేవిశ్రీప్రసాద్ పై నమ్మకం పెట్టుకున్నారు జనం. దీనికి కారణం ఐటెంసాంగ్. అవును.. ఐటెంసాంగ్స్ విషయంలో దేవిశ్రీకి మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. తెలుగులో సూపర్ డూపర్ హిట్టయిన ఎన్నో ఐటెంసాంగ్స్ కు స్వరకర్త దేవిశ్రీనే. కాబట్టి సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాలో ఐటెంసాంగ్ కూడా అదిరిపోతుందని అంతా వెయిట్ చేశారు. కానీ ఈసారి కూడా దేవిశ్రీ నిరాశపరిచాడు.

డ్యాంగ్..డ్యాంగ్ అనే లిరిక్స్ తో సాగే పాటను తాజాగా విడుదల చేశారు. సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాలో తమన్న చేసిన స్పెషల్ సాంగ్ ఇది. పాటలో మహేష్ స్టెప్స్ ఇరగదీశాడు, తమన్న కూడా చించేసింది. సెటప్ అంతా బాగుంది కానీ దేవిశ్రీప్రసాద్ పాటలో మాత్రం ఊపు లేదు. మరీ ముఖ్యంగా ఇది “స్పెషల్ సాంగ్” అనే కిక్ ను అందించలేకపోయాడు డీఎస్పీ.

ఈ పాటతో తన ఫెయిల్యూర్ ను పరిపూర్ణం చేశాడు ఈ సంగీత దర్శకుడు. సినిమాకు సంబంధించి రిలీజైన సాంగ్స్ లో ఇప్పటివరకు ఏ ఒక్క పాటతో ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. ఈ పాటలన్నీ విన్న తర్వాత, ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసిన మైండ్ బ్లాకు పాటే ఉన్నంతలో బెటర్ అనిపించేలా ఉందంటే.. దేవిశ్రీ పనితనం ఎంత నాసిరకంగా సాగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

As my director rightly said it is NOT an item song. It's a party song! Here's #DaangDaang Promo!!! Enjoy!!! @ThisisDSP Amazing as usual 👌@AnilRavipudi @AnilSunkara1 @RathnaveluDop @ramjowrites@tamannaahspeakshttps://t.co/qpqdluN8VI

