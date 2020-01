క్రేజీ ప్రాజెక్టు మొదలైంది

ఇస్మార్ట్ శంకర్ తో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన పూరి జగన్నాధ్, ఏకంగా విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా సినిమా పట్టేసిన సంగతి తెలిసిందే. అటు వరుస ఫ్లాపులతో ఉన్న విజయ్ దేవరకొండ కూడా పూరి లాంటి డైరక్టర్ కోసం చూస్తున్నాడు. అలా వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్ లో ఫైటర్ సినిమా సెట్ అయింది. ఈరోజు ముంబయిలో ఈ సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది.

విజయ్ దేవరకొండపై చార్మి క్లాప్ కొట్టడంతో ఈ సినిమా మొదలైంది. ఇవాళ్టి నుంచే రెగ్యులర్ షూటింగ్ కూడా మొదలైంది. ముంబయిలో ఏకథాటిగా 2 నెలల పాటు షూటింగ్ చేయబోతున్నారు. పూరీ టూరింగ్ టాకీస్, పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్ల పై పూరి జగన్నాధ్, చార్మి నిర్మాతలుగా ఈ సినిమా రాబోతోంది. కరణ్ జోహార్, అపూర్వ మెహతా కూడా నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

పాన్-ఇండియన్ మూవీగా రాబోతున్న ఈ సినిమాను ఒకేసారి తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల చేయబోతున్నారు. ఇంతకుముందు విజయ్ నటించిన డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాను సౌత్ లో అన్ని భాషల్లో విడుదల చేశారు. పూరి జగన్నాధ్, విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్ లో ఇదే భారీ బడ్జెట్ సినిమా.

ఈ మూవీతో అనన్య పాండే సౌత్ కు హీరోయిన్ గా పరిచయం అవుతోంది. ఈమె చుంకీ పాండే కుమార్తె. ఇక విజయ్ దేవరకొండ విషయానికొస్తే, ఈ సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాడు. సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండకు అమ్మగా రమ్యకృష్ణ నటించనుంది.

