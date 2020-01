వాహనాలు నిలపొద్దంటున్న సుశాంత్

సుశాంత్ హీరోగా కొత్త సినిమా మొదలైంది. ఈ సినిమాకు ఇచ్చట వాహనములు నిలుపరాదు అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఇదివరకే టైటిల్ ను ప్రకటించాడు సుశాంత్. ఈ సినిమాను పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించారు. అన్నపూర్ణ స్టుడియోస్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని సింపుల్ గా ముగించారు.

లాంఛింగ్ రోజునే ఫస్ట్ లుక్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఒకేసారి రెండు పోస్టర్లు రిలీజ్ చేశారు. సుశాంత్ బైక్ పక్కన నిల్చున్న సోలో స్టిల్ తో పాటు.. హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరితో ఉన్న స్టిల్ ను ఫస్ట్ లుక్స్ కింద రిలీజ్ చేశారు. వెంకట్, వెన్నెల కిశోర్, ప్రియదర్శి, అభినవ్ గోమటం కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు.

ఇదొక థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్. సినిమాలో లవ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలనాటి మేటి నటి భానుమతి మనవడు రవిశంకర్ శాస్త్రి ఈ సినిమాకు నిర్మాత. ప్రవీణ్ లక్కరాజు సంగీత దర్శకుడు.

