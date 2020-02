వర్మ సంచలనం…. దిశ రేపిస్టు భార్యతో భేటి

వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచే దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ మరో సంచలనానికి తెరతీశారు. తాజాగా హైదరాబాద్ లో దిశను దారుణంగా రేప్ చేసి చంపిన నలుగురు రేపిస్టుల్లో ఒకరైన చెన్నకేశవులు భార్యను వర్మ కలిశారు.

దేశాన్ని కుదిపేసిన దిశ ఘటనలో తెలంగాణ పోలీసులు నలుగురు రేపిస్టులను ఎన్ కౌంటర్ లో చంపిన సంగతి తెలిసిందే.. దేశవ్యాప్తంగా దిశ ఘటనపై ఎన్నో విమర్శలు, సానుభూతి, ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

తాజాగా దిశ ఉదంతంపై వివాదాస్పద వర్మ సినిమాను తెరకెక్కించబోతున్నట్టు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.. ఈ ప్రకటన కూడా దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపింది.

అయితే ప్రకటనతోనే ఊరుకోకుండా తాజాగా వర్మ సినిమాను పట్టాలెక్కించారు. ఆదివారం దిశ నిందితుల్లో ఒకరైన చెన్నకేశవులు భార్యను వర్మ కలిశారు. తన ఆఫీసులో రేణుక కష్టసుఖాలను తెలుసుకున్నారు.. అనంతరం వర్మ ట్వీట్ చేశారు.

‘రేపిస్ట్ చెన్నకేశవులు మైనర్ అయిన 16ఏళ్ల రేణుకను చిన్నవయసులోనే వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడామెకు కేవలం 17 ఏళ్లు. త్వరలోనే తల్లి కాబోతోంది. రేపిస్ట్ చెన్నకేశవులు దిశ జీవితాన్నే కాదు.. తన భార్య రేణుక జీవితాన్నికూడా నాశనం చేశాడు. ప్రస్తుతం రేణుక, ఆమెకు పుట్టబోయే బిడ్డ జీవితం అంధకారంలో ఉంది’ అంటూ వర్మ ఎమోషనల్ పోస్టును ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశాడు. తాను తీయబోయే దిశ సినిమా… అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే వారికి భయంకరమైన గుణపాఠం అని వర్మ ప్రకటించారు.

Just met Renuka , Rapist Chenna keshavlu’s wife ..She married him at 16 and she’s about to deliver his baby at 17 ..Not only Disha, the bastard made his own wife a victim too ..she is a child giving birth to a child and both have no future pic.twitter.com/zcVwL1p1Bu

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 2, 2020