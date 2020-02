అప్పుడే టీజర్ రెడీ చేశాడు

సినిమాకు కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడే రిలీజ్ డేట్ చెప్పేశాడు రామ్. చెప్పినట్టుగానే రెడ్ సినిమాను చకచకా పూర్తిచేశాడు. అలా షార్ట్ గ్యాప్ లోనే ఈ సినిమా రిలీజ్ కు రెడీ అయిపోయింది. అంతేకాదు, మరో 2 రోజుల్లో ఈ సినిమా ప్రచారం కూడా అధికారికంగా ప్రారంభం కాబోతోంది. ఎల్లుండి (28న) రెడ్ టీజర్ ను విడుదల చేయబోతున్నారు.

తమిళ్ లో హిట్టయిన ఓ సినిమా ఆధారంగా తెరకెక్కుతోంది రెడ్. కెరీర్ లో తొలిసారి రామ్ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు ఈ సినిమాలో. ముగ్గురు హీరోయిన్లతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను కిషోర్ తిరుమల డైరక్ట్ చేస్తున్నాడు. రామ్ షేడ్స్ ఎలా ఉంటాయనే విషయాన్ని ఎల్లుండి రిలీజ్ చేయబోయే టీజర్ లో చూపించబోతున్నారు. ఈ మేరకు విడుదల చేసిన పోస్టర్ ఆసక్తికరంగా ఉంది.

ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక్క పాట మినహా షూటింగ్ మొత్తం పూర్తయింది. వచ్చే వారం ఈ ఒక్క పాటను రామోజీ ఫిలింసిటీలో పూర్తిచేయబోతున్నారు. నివేత పెతురాజ్, మాళవిక శర్మ, అమృతా అయ్యర్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 9న విడుదల చేయబోతున్నారు.

This time…Get REaDy for –

Double the Action & Double the Thrills! 🔥#REDTeaser on 28th Feb at 5pm!

Love..#RAPO #REDTheFilm #REDOnAPR9th pic.twitter.com/OTXjoiCUrh

— RAm POthineni (@ramsayz) February 25, 2020