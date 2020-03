కరోనా వల్ల నాని సినిమా వాయిదా

అంతా భయపడినట్టే జరిగింది. కరోనా సెగ నాని సినిమాకు కూడా తగిలింది. భారీ బడ్జెట్ తో మల్టీస్టారర్ మూవీగా తెరకెక్కిన V సినిమాను కరోనా కారణంగా వాయిదా వేస్తున్నట్టు నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు ఓ లెటర్ కూడా విడుదల చేశాడు. అన్నీ అనుకూలిస్తే ఏప్రిల్ లో సినిమాను విడుదల చేస్తామంటున్నాడు రాజు.

తెలుగు రాష్ట్రాలకు కరోనా పాకింది. దీని ప్రభావం ఏపీ, తెలంగాణపై గట్టిగానే పడింది. ఇప్పటికే థియేటర్లన్నీ ఖాళీ అయిపోయాయి. ప్రజలెవరూ సినిమాలు చూడ్డానికి ఇష్టపడడం లేదు. మరోవైపు ఎగ్జామ్ సీజన్ కూడా నడుస్తుండడంతో.. V సినిమాను వాయిదా వేయడానికే మొగ్గుచూపారు నిర్మాత.

కేవలం V సినిమా వాయిదాపడ్డమే కాదు, మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా హాళ్లు బంద్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తోంది. ఆక్యుపెన్సీ బాగా పడిపోవడంతో.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10 రోజుల పాటు సినిమాహాళ్లను మూసేయాలని ఇండస్ట్రీ పెద్దలు ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఈరోజు లేదా రేపు ఓ నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే.. V సినిమాతో పాటు.. రాజ్ తరుణ్ సినిమా కూడా వాయిదా పడడం ఖాయం.

Let’s kill the #coronavirus in March 👊🏼

Let’s celebrate ugadi in April ✌🏼#V will wait https://t.co/d7ZgzpYv9X

— Nani (@NameisNani) March 14, 2020