రామరాజు వచ్చేశాడు… ఇక భీమ్ వంతు

ఆర్ఆర్ఆర్ జాతర మొదలైంది. మొన్నటికిమొన్న టైటిల్ రిలీజ్ చేసిన యూనిట్, ఈరోజు రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అతడి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసింది. రామరాజు పాత్రకు చెందిన వీడియోను కూడా యూట్యూబ్ లో పెట్టింది.

రాజమౌళి సినిమాల్లో హీరో ఎలివేషన్స్ ఎలా ఉంటాయనే దానికి రామరాజు వీడియో మరో ఉదాహరణగా నిలిచింది. వీడియోలో ప్రతి ఫ్రేమ్ మళ్లీ మళ్లీ చూసేలా ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే.. రామ్ చరణ్ కెరీర్ లో ది బెస్ట్ ఎలివేషన్ ఇదే. ఇంతకుముందు కూడా రామ్ చరణ్ కెరీర్ లో బెస్ట్ ఎలివేషన్స్ మగధీర, చిరుత సినిమాల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాటిని రామరాజు క్రాస్ చేశాడు.

ఇక వీడియోలో రామరాజు పాత్రకు ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. సినిమాలో రామరాజు పాత్రను కొమరం భీమ్ పాత్ర పరిచయం చేస్తుందనే విషయం వీడియో చూస్తే అర్థమౌతుంది. ఇక సినిమాలో రామరాజు పాత్ర పోలీస్ గెటప్ లో కనిపించడం మరో విశేషం. వీడియోకు అదిరిపోయే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించాడు కీరవాణి.

బాక్సింగ్, కర్రసాము, విలువిద్య, తుపాకీ షూటింగ్ లో నిష్ణాతుడిగా రామరాజును చూపించాడు రాజమౌళి. సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 8న థియేటర్లలోకి వస్తోంది ఆర్ఆర్ఆర్.

A big thanks to my brother @tarak9999, @ssrajamouli garu & the entire team of @rrrmovie for such a sweet and special video for me and my fans… Thank you sir!

Hope you all love and enjoy it at home.https://t.co/7XSyMzNXKl@ajaydevgn @aliaa08 @dvvmovies#BheemforRamaraju #RRR

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 27, 2020