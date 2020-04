ప్రధాని పిలుపునకు క్రీడాలోకం సంఘీభావం

దేశం నుంచి కరోనా మహమ్మారిని పాలద్రోలాలంటే ఐకమత్యం అవసరమంటూ…అది చాటుకోడానికి దేశంలోని ప్రజలందరూ ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి 9 గంటల 9నిముషాల వరకూ దీపాలు వెలిగించాలంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపునకు అపూర్వమైన స్పందన వచ్చింది.

క్రీడా దిగ్గజాలు, క్రీడాప్రముఖలు సైతం.. తమదైన శైలిలో దీపాలు వెలిగించడం ద్వారా సంఘీభావాన్ని చాటుకొన్నారు. భారత్ అంతా ఒక్కటేనని చాటిచెప్పారు.

కుటుంబసభ్యులతో సచిన్….

My family & I thank the selfless #SanitationWarriors cleaning our surroundings & hospitals, disinfecting affected areas & thus keeping the virus at bay. Let’s also reignite our pledge to take care of our elders, the most vulnerable – by ensuring their physical & mental wellness. pic.twitter.com/tTheS9oO4I

