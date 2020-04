నాకు ఎలాంటి డైలమా లేదు

లెక్కప్రకారం ఈపాటికి థియేటర్లలోకి రావాలి రెడ్. కానీ కరోనా కారణంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది. కరోనా క్రైసిస్ తగ్గిన తర్వాత కొత్తగా మరో రిలీజ్ డేట్ ఎనౌన్స్ చేసి సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

అయితే ఈ గ్యాప్ లోనే రెడ్ పై రూమర్లు చెలరేగాయి. థియేట్రికల్ రిలీజ్ ఆపేసి నేరుగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తారంటూ ప్రచారం జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అంతా షాక్ అయ్యారు. రామ్ ఫ్యాన్స్ అయితే అతడ్ని ట్యాగ్ చేస్తూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

ఓ ఇంగ్లిష్ డెయిలీ అయితే ఏకంగా ఈ గాసిప్ నిజమేనంటూ పబ్లిష్ చేసేసింది. దీంతో రామ్ రంగంలోకి దిగాడు. రెడ్ రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. సినిమా బిగ్ స్క్రీన్ పైకి వస్తుందంటున్నాడు ఎనర్జిటిక్ స్టార్.

“ఎలాంటి డైలమా లేదు. పైగా గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఈ క్వారంటైన్ టైమ్ లో ఇంట్లో ఛిల్ అవుతున్నాను. బిగ్ స్క్రీన్ పైన ఫ్యాన్స్ అంతా రెడ్ సినిమా చూస్తుంటే చూడాలని ఉంది”

ఇలా పుకార్లకు చెక్ పెట్టాడు రామ్. రెడ్ మూవీ కచ్చితంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. రెడ్ సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయకుండా నేరుగా డిజిటల్ లో స్ట్రీమింగ్ కు ఇస్తే 20 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటూ ఓ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ యాప్ ఆఫర్ చేసిందనేది రూమర్.

Nope! #RAPO is not in any dilemma..in fact he’s been chilling at home following the Government’s rules on Social Distancing & Home Quarantine.( like he’s been doing for the past 15 years or so..🤷‍♂️) & also, he’s waiting to see his fans watch #RedTheFilm on the BIG SCREEN!🔥 https://t.co/MKxoIK9KFF

— RAm POthineni (@ramsayz) April 11, 2020