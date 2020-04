కరోనా వైరస్ తో ప్రపంచమంతా అతలాకుతలం అయ్యింది. లాక్ డౌన్ ముగిశాక యథాస్థితికి వస్తామా లేదా అన్న భయం వెంటాడుతోంది. గాడిన పడుతామా? ఉద్యోగాలు ఉంటాయా? ఉపాధి, కూలీ పని దొరుకుతుందా? అన్న టెన్షన్ సామాన్యుల్లో ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో అందరికీ భరోసా కల్పిస్తూ మంచు మనోజ్ స్వయంగా పాడి నటించిన ‘అంతా బాగుంటామ్‌రా’ అనే పాటను సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేశాడు. ఈ పాటకు అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ప్రజలలో విశ్వాసం కలిగించడానికి చేసిన ఈ పాటలో కరోనావైరస్ తో పోరాడుతున్న వైద్యులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పోలీసులను కొనియాడుతూ వారికే ఈ పాటను మనోజ్ అంకితం చేశారు.

మంచు మనోజ్ రిలీజ్ చేసిన ఈ పాటను మంత్రి కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేశారు. ఇదో గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చే పాట అని కేటీఆర్ కొనియాడారు. మన హృదయాల్లో ఆశను నింపుతుందని.. ధైర్యాన్ని నూరిపోసేలా పాట ఉందని మంచు మనోజ్ ను మంత్రి కేటీఆర్ కొనియాడారు.

దీనికి స్పందించిన మంచు మనోజ్.. ‘థ్యాంక్యూ కేటీఆర్ అన్నా అని కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూనే… చాలా మంది హృదయాలలో ఈ పాట ధైర్యం ఆశ నింపగలదని నమ్ముతున్నాను’ అంటూ ట్విట్టర్ లో కామెంట్ చేశాడు.

‘అంతా బాగుంటామ్‌రా’ అనే ఈ పాటను కాసర్ల శ్యామ్ రచించాడు. అచ్చు రాజమణి ఈ పాటను స్వరపరిచాడు. శ్రీకాంత్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించాడు.

మంచు మనోజ్ ప్రస్తుతం ‘అహం బ్రాహ్మాస్త్రి’ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. లాక్ డౌన్ కారణంగా ఆగిపోయింది.

Thank you so much @KTRTRS anna 🙏 We believe this can fill some positive hope in many hearts ❤️❤️❤️ #AnthaBaguntamra https://t.co/BciezpIupf

Here is a tribute to all the police, doctors and municipal staff who are working round the clock to keep us safe 🙏🙏🙏#AnthaBaguntamra

Music composed by my friend @achurajamani sung by me and my niece @VidyaNirvana ❤️❤️❤️https://t.co/bxhPj0waob

— MM*🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) April 19, 2020