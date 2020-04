నలుగురు సీనియర్ హీరోలకు ఎన్టీఆర్ చాలెంజ్

లాక్ డౌన్ వేళ అందరూ ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. సినిమాలు బంద్ కావడంతో మన సెలెబ్రెటీలు కూడా ఖాళీగా ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా టాలీవుడ్ లో ఒక కొత్త చాలెంజ్ వచ్చింది. అర్జున్ రెడ్డి దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇంట్లో పనులు చేస్తూ ‘బీ ద రియల్ మ్యాన్ చాలెంజ్’ పేరిట రాజమౌళి కూడా ఇంట్లో పనులు చేయాలని చాలెంజ్ విసిరాడు.

ఆ చాలెంజ్ ని స్వీకరించిన రాజమౌళి…. ఇంట్లో పనులు చేసిన వీడియోను ట్విట్టర్ లో షేర్ చేసి తాజాగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు ఆ సవాల్ విసిరాడు. మంగళవారం జూ. ఎన్టీఆర్ ఇంటి పనులు చేస్తున్న వీడియోను తీసి సోషల్ మీడియాలో ఈ చాలెంజ్ ను స్వీకరించాడు.

అంతేకాదు.. తాజాగా ఎన్టీఆర్ సైతం నలుగురికి ఇంటిపనులు చేయాలని ఈ చాలెంజ్ విసిరాడు.. అందులో అగ్రహీరోలు నలుగురు ఉండడం విశేషం.

బాలక్రిష్ణ, నాగార్జున లతోపాటు చిరంజీవి, వెంకటేశ్, దర్శకుడు కొరటాల శివ సైతం ఇంటిపనులు చేసిన వీడియో షేర్ చేయాలని.. ఈ చాలెంజ్ స్వీకరించాలని ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ లో పేర్కొన్నాడు. మరి ఆ హీరోలు స్పందిస్తారా? ఈ చాలెంజ్ ఇలానే విస్తరిస్తుందా అనేది చూడాలి.

Here it is Jakkana @ssrajamouli .

మన ఇంట్లో ప్రేమలు ఆప్యాయతలే కాదు. పనులను కూడా పంచుకుందాం. It is fun when you share the work load. #BetheREALMAN

I now nominate Bala Babai, @KChiruTweets Garu, @iamnagarjuna Babai, @VenkyMama Garu and @sivakoratala Garu for this challenge. pic.twitter.com/FqydRiR6Jl

— Jr NTR (@tarak9999) April 21, 2020