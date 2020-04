తన కామెడీ స్టైల్లో చాలెంజ్ స్వీకరించిన అనిల్ రావిపూడి

‘బి ద రియల్ మ్యాన్’ చాలెంజ్. సెలెబ్రెటీలంతా ఇంట్లో ఆడవాళ్ల కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇంటి పనులు చేయాలన్నది దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.. అర్జున్ రెడ్డి దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగ మొదలుపెట్టిన ఈ చాలెంజ్ టాలీవుడ్ సెలెబ్రెటీల అందరికీ పాకింది. అందరూ దీన్ని పాటిస్తూ వీడియోలు తీసి తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో షేర్ చేస్తున్నారు.

అయితే కామెడీ చిత్రాల దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మాత్రం చాలా వెరైటీ.. తన కామెడీ కితకితలతో సృజనాత్మకతను జోడించి తీసిన వీడియో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

తాజాగా బి ద రియల్ మ్యాన్ చాలెంజ్ లో అనిల్ రావిపూడి కూడా పాల్గొన్నాడు. ఫేమస్ కామెడీ చిత్రాల దర్శకుడు జంధ్యాల సినిమాలోని సన్నివేశాన్ని బేస్ చేసుకొని వీడియోను మొదలు పెట్టాడు. జంధ్యాల అంటే పడిచచ్చే.. వీరాభిమాని అయిన అనిల్ రావిపూడి తన వీడియోలో… ఆయన సినిమాలోని కామెడీ క్లిప్ తో దీన్ని మొదలుపెట్టడం విశేషం.

ఈ ‘బి ద రియల్ మ్యాన్ చాలెంజ్’ లో అనిల్ రావిపూడి ఇంటిని శుభ్రపరుస్తూ మొక్కలకు నీరు పోస్తూ… కూరగాయలు కత్తిరిస్తూ… వంట చేస్తూ ఇంటి పనుల్లో తండ్రితో కలిసి పాలుపంచుకున్నాడు. ఆ వీడియో అందరికంటే డిఫెరెంట్ గా తీసి తన సినిమాల లాగానే నవ్వులు పంచాడు.

ఇక అనిల్ రావిపూడి ఈ చాలెంజ్ ను తనతోపాటు సినిమాలు తీసిన హీరోలు కళ్యాణ్ రామ్, సాయిధరమ్ తేజ్, రవితేజలకు విసిరాడు. మరి వారు ఎలా స్పందిస్తారన్నది చూడాలి.

Here is my #BeTheRealMan challenge video @VenkyMama garu.

ఇంట్లో వాళ్ళకి కొంత ఫ్రస్ట్రేషన్ రిలీఫ్. మనకి కొంత ఫన్.

I nominate my PATAAS @NandamuriKalyan, my SUPREME @IamSaiDharamTej and my RAJA THE GREAT @RaviTeja_Offl to take forward the challenge 😊😊 pic.twitter.com/jXmNoQscbD

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) April 24, 2020