ఆంధ్రా వంటలు అదరగొట్టిన కాజల్

క్వారంటైన్ టైమ్ లో ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది కాజల్. పొద్దున్న లేచిన దగ్గర్నుంచి రాత్రి వరకు తను చేసే పనులన్నింటినీ ఇప్పటికే బయటపెట్టింది. ఇంత బిజీ లైఫ్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు తన క్రియేటివిటీ చూపిస్తోంది ఈ చందమామ. రోజూ ఏదో ఒక టైమ్ లో అమ్మకు సాయం చేస్తుంటానని, తను కూడా తనకు నచ్చిన ఇటాలియన్ వంటకాలు చేస్తుంటానని చెప్పుకొచ్చింది. అయితే ఈసారి కాజల్ రూటు మార్చింది. ఏకంగా ఆంధ్రా వంటకాలు ట్రై చేసింది.

అవును.. ఇంట్లో ఆంధ్రా వంటకాలు ట్రై చేసింది ఈ ముద్దుగుమ్మ. షూటింగ్స్ మిస్ అవుతున్నానని, ఆ ఫ్లేవర్స్ ను మిస్ అవుతున్నానంటూ ఆంధ్రా వంటకాల్ని తనే స్వయంగా ఇంట్లో చేసింది. బెండకాయ పులుసు, సొరకాయ పచ్చడి, పెసరట్లు ఒకేసారి చేసేసింది. ఏదో రుచి చూడడం కోసం చేయడం కాదు. ఇంటిల్లిపాదికి అదే భోజనం పెట్టింది కాజల్. అంతా లొట్టలేసుకొని తిన్నారంటూ ట్వీట్ చేసింది.

ఈ లాక్ డౌన్ టైమ్ లో యోగా చేస్తూ, తనకు నచ్చిన పుస్తకాలు చదువుతూ, టీవీలో మహాభారతం చూస్తూ, నెట్ ఫ్లిక్స్ లో వెబ్ సిరీస్ చూస్తూ టైమ్ పాస్ చేస్తోంది కాజల్. మధ్యమధ్యలో ఇలా తన వంటల ప్రావీణ్యం కూడా చూపిస్తోంది.

Because I’m missing my movie sets so much, decided to make a full on Andhra meal for dinner and the parents said I pass with flying colours 💃🏻 here goes (my first attempt) – bendakaya pulusu, sorakai pachadi and pesarattu 😍 pic.twitter.com/DaccPb5iP0

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) May 8, 2020