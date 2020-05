లవ్ మేటర్ బయటపెట్టిన రానా

హీరో రానా ఎట్టకేలకు తన ప్రేమ సంగతి బయటపెట్టాడు. కొన్నాళ్లుగా రానా ప్రేమలో ఉన్నాడనే పుకార్లు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. వాటిని నిజం చేస్తూ తను ప్రేమలో ఉన్న విషయాన్ని బయటపెట్టాడు ఈ ఆజానుబాహువు. అంతేకాదు.. తన ప్రేయసి ఫొటోను కూడా షేర్ చేశాడు. ఎట్టకేలకు తను ఒప్పుకుంది అనే క్యాప్షన్ పెట్టి మరీ ఆ స్టిల్ రిలీజ్ చేశాడు.

అమ్మాయి పేరు మిహీకా బజాజ్. ముంబయికి చెందిన ప్రముఖ వజ్రాల వ్యాపారి కూతురు. ఈమెకు కూడా సొంతంగా ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, ఈవెంట్ మేనేజ్ మెంట్ లాంటి వ్యాపారాలున్నాయి. వీళ్లిద్దరూ ఎక్కడ కలుసుకున్నారు, ఎన్నాళ్ల నుంచి డేటింగ్ లో ఉన్నారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.

మొత్తానికి రానా బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు ఫుల్ స్టాప్ పడబోతోంది. 35 ఏళ్ల ఈ నటుడు ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే ఈ ఏడాది డిసెంబర్ లో రానా-మిహీకా పెళ్లి జరుగుతుంది. ఈ గ్యాప్ లో విరాటపర్వం, హిరణ్యకశిప సినిమాల్ని పూర్తిచేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు రానా.

And she said Yes 🙂 ❤️ pic.twitter.com/iu1GZxhTeN

