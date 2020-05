దాంపత్య జీవితంలోకి నిఖిల్

హీరో నిఖిల్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్న పల్లవి వర్మతో నిఖిల్ వివాహం ఈరోజు ఉదయం జరిగింది. లాక్ డౌన్ కారణంగా కేవలం 30 మంది సభ్యుల సమక్షంలో, పూర్తి జాగ్రత్తల మధ్య నిఖిల్-పల్లవిల పెళ్లి జరిగింది. హైదరాబాద్ శివార్లలోని శామీర్ పేట్ లో ఉన్న ఓ రిసార్ట్ లో ఈ పెళ్లి వేడుక జరిగింది.

నిన్నట్నుంచే నిఖిల్-పల్లవి పెళ్లి కార్యక్రమం మొదలైంది. నిన్న వధూవరుల్ని చేసే కార్యక్రమం నడిచింది. ఈరోజు ఉదయం పెళ్లి జరిగింది. సినీ పరిశ్రమ నుంచి ఎవ్వరూ ఈ పెళ్లికి హాజరుకాలేదు. కేవలం నిఖిల్-పల్లవి తల్లిదండ్రులు, దగ్గరి బంధువులు మాత్రమే వచ్చారు. నిఖిల్ మేనేజర్ రాజారవీంద్ర మాత్రం వివాహానికి హాజరయ్యాడు.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 1న నిఖిల్-పల్లవి ఎంగేజ్ మెంట్ గోవాలో జరిగింది. వీళ్ల ప్రేమ వ్యవహారం బయటకొచ్చింది కూడా అప్పుడే. అదే టైమ్ లో పెళ్లికి డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు. ఏప్రిల్ 16న గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. కానీ లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇలా గుంభనంగా పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇంకా చెప్పాలంటే.. పెళ్లి కంటే నిశ్చితార్థమే బాగా జరిగినట్టుంది.

Finally one of our MOST ELIGIBLE BACHELOR's tied the knot today, Best Wishes to @actor_Nikhil on turning a new PAGE in life. Wishing you both a lifetime of happiness & love. pic.twitter.com/EV1fMJoANN

