మరో బూతు సినిమా తీసిన వర్మ

కట్టుబాట్లకు ఎప్పుడో చెల్లుచీటి ఇచ్చిన వర్మ, మరో బోల్డ్ సినిమా రెడీ చేశాడు. జీఎస్టీ పేరిట ఇప్పటికే అడల్ట్ సినిమాను రిలీజ్ చేసిన ఈ దర్శకుడు.. ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ అనే మూవీని సిద్ధం చేశాడు. గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే.. జీఎస్టీలో నటించిన పోర్న్ స్టార్ మియా మాల్కోవానే క్లైమాక్స్ సినిమాలో హీరోయిన్. కొద్ది సేపటి కిందట ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజైంది.

టీజర్ చూస్తుంటే.. జీఎస్టీ మూవీకి యాక్షన్, సస్పెన్స్ యాడ్ చేసి సినిమా చేసినట్టున్నాడు వర్మ. పేరుకు దీన్ని సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అని చెబుతున్నప్పటికీ.. మాల్కోవా అందాలకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. మాల్కోవా ఒంటిపై ఉన్న ఆ చిన్నపాటి బికినీని కూడా టీజర్ లో ఇప్పించేశాడంటే.. ఇక ట్రయిలర్ లో ఇంకెంత చూపిస్తాడో.

ఈనెల 18న క్లైమాక్స్ మూవీ ట్రయిలర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ వెంటనే రిలీజ్ డేట్ ను కూడా ప్రకటించబోతున్నాడు వర్మ. అయితే ఈ సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందా అనేది డౌట్. ఎందుకంటే సినిమాలో కంటెంట్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది మరి.

IT WAS HOT IN THE DESERT😰 and @MiaMalkova made it HOTTER 😡 but we COOLED with her action in the thriller film CLIMAX https://t.co/QsgwbRNjAs

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 14, 2020