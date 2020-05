అఫీషియల్ పేజీ కంటే ఈ ఫొటోకే ఎక్కువ క్రేజ్

ఆర్ఆర్ఆర్ కు సంబంధించి ఎన్టీఆర్ నుంచి ఎలాంటి టీజర్ ఉండదని 2 రోజుల కిందటే యూనిట్ స్పష్టంచేసింది. అక్కడితో ఆగకుండా ఫస్ట్ లుక్ లాంటివి కూడా ఉండవని క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. ఈరోజు ఆర్ఆర్ఆర్ యూనిట్ నుంచి ఎన్టీఆర్ కు పుట్టినరోజు శుభాంకాక్షలు తెలిపారు. ఏదో ఒక ఫొటో పెట్టాలి కాబట్టి.. తారక్ కు సంబంధించి ఓ స్టిల్ (బహుశా ఆన్ లొకేషన్ పిక్ అయి ఉండొచ్చు) షేర్ చేసి విశెష్ చెప్పింది. అయితే యూనిట్ పెట్టిన ఈ ఫొటో కంటే.. రామ్ చరణ్ పోస్ట్ చేసిన ఫొటోకే ఎక్కువ క్రేజ్ వచ్చింది.

A very happy birthday to our Komaram Bheem @tarak9999!

Your energy both on and off the screen is a source of delight for the entire team.

We can't wait to show the world what we have created with you…🌊#RRRMovie #HappyBirthdayNTR pic.twitter.com/kU53z1oJ7U

— DVV Entertainment (@DVVMovies) May 19, 2020