నాన్నే నాకు స్ఫూర్తి – వైఎస్ జగన్

నా జీవితంలో ప్రతీ కీలక ఘట్టంలో నాన్నే తనకు స్ఫూర్తి అని ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అన్నారు. వరల్డ్ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా జగన్ తన తండ్రి దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డిని తలచుకున్నారు. తనకు, నాన్నకు ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్తుతెచ్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్విట్టర్‌లో ఒక పోస్టు పెట్టారు.

‘నాన్నే నా బలం, ఆదర్శం. జీవితంలోని ప్రతి కీలక ఘట్టంలో నాన్నే నాకు స్ఫూర్తి. ప్రతీ తండ్రి పిల్లల గెలుపు కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. పిల్లలకు ప్రేమను.. స్ఫూర్తిని పంచుతారు. కష్టకాలంలో అండగా ఉంటారు, ప్రేమిస్తారు. నాన్నే మనకు తొలి స్నేహితుడు, గురువు, మన హీరో. మన సంతోషాలన్నీ నాన్నతోనే పంచుకుంటాం, ప్రతీ తండ్రికి ఫాదర్స్‌ డే శుభాకాంక్షలు’ అని ట్విట్టర్‌లో సందేశం ఉంచారు.

అంతే కాకుండా తన తండ్రి వైఎస్‌ఆర్‌తో కలసి ఉన్న ఫొటోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్‌కు అభిమానుల నుంచి స్పందన లభిస్తోంది. రీట్వీట్లు, కామెంట్లు చేస్తూ వైఎస్ఆర్‌తో తమకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

Nanna is my strength and inspiration in my every stride. Fathers strive, motivate, give love and support to see their children succeed. He is our first and best friend, mentor and hero with whom we share many precious moments. Happy #fathersday to all the great fathers out there! pic.twitter.com/eSe37YyN7U

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) June 21, 2020