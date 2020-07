ఒకేరోజు 1088… 108, 104 వాహనాలను జగన్‌మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం అందరి దృష్టికి ఆకర్షించింది. జాతీయ మీడియా జగన్‌ చొరవను అభినందించింది. ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాజ్‌దీప్‌ సూచించారు. చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి కూడా కొందరు జగన్‌మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని అభినందించారు.

While the world is battling with corona crises ,

Hats off to @ysjagan garu to arrange a fleet of ‘108,104’ ambulances in urban n rural areas of AP for emergencies, accidents , disasters and serious alignments . Huge respect sir 🙏🏻 #Corona #YSJaganCares pic.twitter.com/otNuEELHQD

