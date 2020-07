ట్రయిలర్ చూడాలన్నా డబ్బులు చెల్లించాల్సిందే…

ఈ కరోనా టైమ్ లో రామ్ గోపాల్ వర్మ మరింత రెచ్చిపోతున్నాడు. వరుసగా సినిమాలు తీస్తూ “ఆర్జీవీ వరల్డ్ థియేటర్”లో రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. తీసే సినిమాల్లో క్వాలిటీ లేకపోయినా, సినిమా సినిమాకు టిక్కెట్ రేటు మాత్రం పెంచుతున్నాడు. ఇప్పుడీ దర్శకుడు ఏకంగా ట్రయిలర్ కు కూడా రేట్ ఫిక్స్ చేసి సంచలనం సృష్టించాడు.

పవన్ కల్యాణ్ పొలిటికల్ జీవితంపై (పైకి మాత్రం ఇలా చెప్పడం లేదు) పవర్ స్టార్ అనే సినిమా తీశాడు వర్మ. సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. ఇప్పుడీ మూవీ ట్రయిలర్ ను రిలీజ్ చేయబోతున్నాడు వర్మ. సాధారణంగా ట్రయిలర్ ను యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేస్తారు. మీడియాకు ఫ్రీగా లింక్ అందిస్తారు.

సరిగ్గా ఇక్కడే వర్మ తన తెలివితేటల్ని మరోసారి ప్రదర్శించాడు. పవర్ స్టార్ సినిమా టైటిల్ ను కూడా “ఆర్జీవీ వరల్డ్ థియేటర్”లో రిలీజ్ చేస్తున్నాడు ఈ దర్శకుడు. ఎవరైతే ట్రయిలర్ చూడాలనుకుంటున్నారో వాళ్లు 25 రూపాయలు చెల్లించి ట్రయిలర్ చూడాలి.

చూశారుగా.. వర్మ దుర్మార్గం. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆర్జీవీపై తిట్ల దండకం కురుస్తోంది. అన్నట్టు ట్రయిలర్ ను 22న, సినిమాను 25న విడుదల చేస్తున్నాడు వర్మ. ఈ సినిమాకు ఏకంగా టిక్కెట్ రేటును 250 రూపాయలు చేశాడు ఈ దర్శకుడు.

TRAILER BOOKING is on at Rs25/- in https://t.co/YpBOXfI9v7 right now .. ADVANCE BOOKING to watch full film will be on from 22 nd July 11 am and BLACK BOOKING at RS.250 /- will be on from July 25 th 11 Am pic.twitter.com/WJ91KfQsLn

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 18, 2020