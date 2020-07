గడ్డి తింటావా… వర్మ సెటైరిక్ సాంగ్

పవన్ కల్యాణ్ పై వర్మ ఓ సెటైరిక్ సినిమా తీస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దానికి పవర్ స్టార్ అనే టైటిల్ కూడా పెట్టేశాడు ఈ దర్శకుడు. ఇప్పుడీ సినిమాకు సంబంధించి ఓ సాంగ్ రిలీజ్ చేశాడు. గడ్డి తింటావా అనే లిరిక్స్ తో సాగే ఈ పాటలో పవన్ పై చాలా పంచ్ లు వేశాడు ఆర్జీవీ.

అన్నింటికంటే గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే.. డమ్మీ పాత్రను పెట్టి పవన్ లా చూపించిన వర్మ.. పాటలో కూడా పవన్ వాయిస్ ను అనుకరించడం విశేషం. అవును.. గడ్డి తింటావా సాంగ్ ను అచ్చం పవన్ గొంతును అనుకరిస్తూ పాడారు.

ఎన్నికల తర్వాత ఓడిపోయిన పవన్.. తన ఫామ్ హౌజ్ లో కలియతిరుగుతూ పశువులతో, చెట్లతో తన బాధను చెప్పుకునే క్రమంలో ఈ పాట వస్తుంది. సినిమాకు సంబంధించి ఆల్రెడీ ట్రయిలర్ రెడీ చేశాడు వర్మ. 25 రూపాయలు చెల్లించి ఆ ట్రయిలర్ చూడాల్సి ఉంటుంది.

TWO LAKH VIEWS in ONE HOUR for GADDI THINTAVA song from POWER STAR 😎😎😎 https://t.co/hoteeBX46D

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 19, 2020