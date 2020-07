రాజమౌళిని కూడా తిట్టిస్తావా వర్మా!

దర్శకుడు ఆర్జీవీ తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం అతడ్ని విమర్శల పాల్జేసింది. “పవర్ స్టార్” సినిమా ట్రయిలర్ చూడ్డానికి కూడా టిక్కెట్టు పెట్టడంతో అంతా ఆర్జీవీని తిట్టినతిట్టు తిట్టకుండా తిడుతున్నారు. ఇప్పుడు తను చేసింది కాకుండా తనలానే రాజమౌళిని కూడా చేయమంటున్నాడు వర్మ.

రాజమౌళినే టార్గెట్ చేస్తూ ట్వీట్లు పెడుతున్న వర్మ.. “ఆర్ఆర్ఆర్” మూవీ ట్రయిలర్ కు కూడా రేటు ఫిక్స్ చేయమంటున్నాడు. 150 లేదా 200 రూపాయలు రేటు పెట్టినా అంతా చూస్తారని, నిర్మాతకు ట్రయిలర్ తోనే డబ్బు వెనక్కి వస్తుందని చెబుతున్నాడు.

రాజమౌళికి ఇప్పటికే ఓ ఉచిత సలహా పడేశాడు వర్మ. “ఆర్ఆర్ఆర్” సినిమాను ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయమని చెప్పాడు. అలా చేయడం వల్ల ఊహించని లాభాలు వస్తాయని ఊరించారు. ఆ సలహా ఇచ్చిన కొన్ని రోజులకే ఇప్పుడిలా ట్రయిలర్ కు కూడా రేటు ఫిక్స్ చేయమని ఉచిత సలహా ఇస్తున్నాడు.

కేవలం తన సినిమా ప్రచారం కోసమే వర్మ ఇలా రాజమౌళిని, “ఆర్ఆర్ఆర్” సినిమాను వాడుకుంటున్నాడు.

Hey @ssrajamouli in the context that the whole world shifted online that is the actual real market place and these NEW TIMES need NEW THINKING 💪💪💪 we are all waiting to pay and see #RRR trailer 💃💃💃 pic.twitter.com/NPer8VHQKe

Considering his track record whether it is just the trailer of #RRR or just a 10 minute short film @ssrajamouli makes , for many people online it will be as tempting as BAHUBALI and they will pay the same price as a multiplex ticket pic.twitter.com/XIJZy2mKK7

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 20, 2020