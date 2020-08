సాయి తేజ్ కొత్త ప్రయత్నం…

కెరీర్ లో ఎక్కువగా ప్రేమకథలే చేసిన సాయితేజ్, ఇప్పుడిప్పుడే కొత్త జానర్స్ టచ్ చేస్తున్నాడు. ఇందులో భాగంగా తన కెరీర్ లోనే ఫస్ట్ టైమ్ ఓ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా చేయబోతున్నాడు. సుకుమార్ దగ్గర రైటింగ్ డిపార్ట్ మెంట్ లో పనిచేసిన కార్తీక్ దండు ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమౌతున్నాడు.

బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తారు. అంతేకాదు, ఈ సినిమాకు సుకుమార్ స్వయంగా స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్నాడు. సో.. ఈ ప్రాజెక్టును సాయిధరమ్ తేజ్, సుకుమార్ కాంబోలో వస్తున్న మొదటి సినిమాగా కూడా భావించవచ్చు.

సినిమా ఎనౌన్స్ మెంట్ లో భాగంగా ప్రీ-లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. త్వరలోనే హీరోయిన్ పేరును కూడాా ఎనౌన్స్ చేయబోతున్నారు.

ప్రస్తుతం సాయి ధరమ్ తేజ్ చేతిలో సోలో బ్రతుకే సో బెటరు సినిమా ఉంది. దీని తర్వాత దేవకట్టా దర్శకత్వంలో ఓ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ చేయబోతున్నాడు. ఆ తర్వాత కార్తీక్ దండు సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది.

Trying a new genre is always exciting. That too in association with one of my favorite movie maker Sukumar garu makes it all the more special. #SDT15 is a mystical thriller produced by @SVCCofficial and @SukumarWritings Directed by @karthikdandu86 pic.twitter.com/lBP8entrls

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) August 14, 2020