నరేంద్ర మోదీ… శరణు శరణు…

గతంలో మోదీని తీవ్రంగా విమర్శించిన నోటితోనే.. ఇప్పుడాయన శరణు కోరుతున్నారు చంద్రబాబు. తాను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మోదీ ఏపీకి వస్తుంటే నల్ల బెలూన్లు ఎగురవేసి, గో బ్యాక్ అంటూ జనాల్ని రెచ్చగొట్టిన బాబు.. అధికారం కోల్పోవడంతో ఆయన పేరే పలవరిస్తున్నారు. ఏపీలో జరిగే ప్రతి విషయానికి హస్తినలో పంచాయితీ పెడుతున్నారు.

మరోవైపు రోజు రోజుకీ చంద్రబాబులో అభద్రతా భావం పెరిగిపోతోంది. ఆఖరికి తన ఫోన్లు కూడా ట్యాపింగ్ కి గురవుతున్నాయంటూ ఆయన కలవర పడుతున్నారు. ఈమేరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రికి లేఖలు రాసిన చంద్రబాబు.. విచారణ చేపట్టాలని కూడా కోరారు.

గతంలో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు మన రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టే అధికారం లేదంటూ జీవో పాస్ చేసిన చంద్రబాబు.. ఇప్పుడు అదే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలతో… దర్యాప్తు చేయించాలంటూ ప్రాధేయ పడటం కొసమెరుపు. అసలింతకీ టీడీపీ ఫోన్లు ట్యాప్ చేయాల్సిన ఖర్మ వైసీపీకి ఏంటి? 151 సీట్ల భారీ మెజార్టీతో రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టిన వైసీపీ, టీడీపీ ఫోన్లు ట్యాప్ చేసి ఏం లాభపడుతుంది. టీడీపీలో ఉన్నారన్న మాటే కానీ.. ఎమ్మెల్యేలలో చాలామంది వైసీపీ నాయకులకు టచ్ లోనే ఉన్నారు. నేరుగా వాళ్లే టచ్ లో ఉంటే.. ఇక ఫోన్లు ట్యాప్ చేసి వారి సీక్రెట్లు కనిపెట్టాల్సిన ఖర్మ వైసీపీకి పట్టిందంటే ఎవరు నమ్ముతారు? చంద్రబాబుని చూసి వణికిపోయేవారెవరూ లేరు? ఆయన ఫోన్లను ట్యాప్ చేసి రాజకీయ వ్యూహాలను పసిగట్టి జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరమూ వైసీపీకి లేదు.

జగన్ అధికారం చేపట్టినప్పటినుంచి పలు సందర్భాల్లో ఆయనపై ప్రధాని మోదీకి పితూరీలు చెబుతూ లేఖలు రాశారు బాబు. మూడు రాజధానుల ప్రకటనపై కూడా కంప్లయింట్ వెళ్లింది. అమరావతికి మోదీ చేసిన శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారని కూడా జగన్ పై ఆరోపణలు చేశారు చంద్రబాబు. ఈయన లేఖలతో అక్కడ ఒరిగేదేమీ లేదు, వైసీపీకి తరిగేదేమీ లేదు. అయినా కూడా తన ఉనికిని కాపాడుకునేందుకు, వైసీపీని కేంద్రంలో పలుచన చేసేందుకు ఇలాంటి జిమ్మిక్కులకు పాల్పడుతున్నారు చంద్రబాబు. తాజాగా ఫోన్ల ట్యాపింగ్ పై ఆయన రాసిన లేఖ కూడా ఈ కోవలోదే.

Allegations of phone tapping of opposition leaders, lawyers, social activists, and now, judges in AP is a serious threat to not just democracy but for national security also. Wrote to Prime Minister @narendramodi Ji and requested him to look into this serious issue immediately pic.twitter.com/n5nYmgcy1a

— N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) August 17, 2020