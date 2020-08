ఆచార్య ఫస్ట్ లుక్ పై ఫుల్ క్లారిటీ

మరో 4 రోజుల్లో చిరంజీవి పుట్టినరోజు రాబోతోంది. ఆ రోజున ఆచార్య సినిమాకు సంబంధించి కచ్చితంగా ఏదో ఒక మెటీరియల్ వస్తుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడదే విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆచార్య ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్ డేట్, టైమ్ ఫిక్స్ అయ్యాయి.

చిరు పుట్టినరోజు సందర్భంగా 22న సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆచార్య ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సినిమాకు ఆచార్య అనే పేరు పెట్టిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఆ టైటిల్ పోస్టర్ మాత్రం ఇప్పటివరకు బయటకురాలేదు. ఆ టైటిల్ తో పాటు చిరంజీవి లుక్ తో ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ మేరకు ఈరోజు రిలీజ్ చేసిన ప్రీ-లుక్ అందర్నీ ఎట్రాక్ట్ చేసింది.

కాజల్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఆచార్య సినిమాకు కొరటాల శివ దర్శకుడు. మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రామ్ చరణ్ ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు 40శాతం షూటింగ్ మాత్రమే పూర్తయింది. వచ్చే నెల నుంచి ఈ సినిమా మళ్లీ సెట్స్ పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Unveiling the First Look & Motion Poster of #Chiru152 on AUG 22nd at 4 PM 💥💥@KChiruTweets @sivakoratala #Manisharma @DOP_Tirru #NavinNooli @sureshsrajan @AlwaysRamCharan #NiranjanReddy @MatineeEnt pic.twitter.com/DwIxXdEGAN

