ఆచార్య మోషన్ పోస్టర్ అదిరింది

ఈరోజు సోషల్ మీడియా అంతా చిరంజీవి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలతో నిండిపోయింది. ఈ సందర్భంగా ఆచార్య మూవీ నుంచి మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది యూనిట్. దీంతో సంబరాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. ఇంతకీ మోషన్ పోస్టర్ లో ఏముంది?

చిరంజీవి 152వ సినిమాకు ఆచార్య అనే టైటిల్ పెట్టారనే సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. సో.. ఆ టైటిల్ యానిమేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. దీనికితోడు చిరంజీవి ఫస్ట్ లుక్ పై కూడా చాలా అంచనాలు పెరిగాయి.

ఆచార్య టైటిల్ సింపుల్ గా ఉంది. కానీ టైటిల్ అంత సింపుల్ గా మోషన్ పోస్టర్, చిరు లుక్ లేదు. చిరంజీవిని మహోగ్ర రూపంలో ప్రజెంట్ చేశాడు దర్శకుడు కొరటాల శివ. తన ప్రతి సినిమాకు ఓ బలమైన కథను ఎంచుకునే కొరటాల, ఆచార్య కోసం కూడా అంతే పవర్ ఫుల్ స్టోరీని సెలక్ట్ చేసుకున్నాడనే విషయం మోషన్ పోస్టర్ చూస్తే అర్థమౌతుంది. ఇక మోషన్ పోస్టర్ కు మణిశర్మ అందించిన నేపథ్య సంగీతం చాలా బాగుంది.

రామ్ చరణ్, నిరంజన్ రెడ్డి కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది వేసవికి విడుదల చేస్తామని అధికారికంగా ప్రకటించారు.

