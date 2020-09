సైలెంట్ గా.. సోలోగా.. షూటింగ్

‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’ సినిమాకు సంబంధించి కేవలం 10 రోజుల షూటింగ్ పెండింగ్ లో పడిన సంగతి తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ కారణంగా ఆగిపోయిన ఈ సినిమా సైలెంట్ గా సెట్స్ పైకొచ్చింది. మూవీ ఫైనల్ షెడ్యూల్ ప్రారంభమైన విషయాన్ని యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

అన్ని రకాల కరోనా నివారణ చర్యలు తీసుకొని ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు ఓ చిన్న వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసింది యూనిట్. తాజాగా మొదలైన షెడ్యూల్ లో హీరో సాయితేజ్, హీరోయిన్ నభా నటేష్ ఇద్దరూ జాయిన్ అయ్యారు.

సెప్టెంబర్ సెకెండ్ వీక్ నాటికి షూటింగ్ పూర్తిచేయాలని యూనిట్ టార్గెట్ గా పెట్టుకుంది. ఇక సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు ఫస్ట్ కాపీ రెడీ చేయాలనేది ఆలోచన.

ఈ సినిమాను నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసేందుకు జీ5 సంస్థ నిర్మాతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఆల్రెడీ ఇదే సంస్థ సినిమాకు సంబంధించి శాటిలైట్, డిజిటల్ రైట్స్ దక్కించుకుంది. జీ5లో నేరుగా రిలీజ్ చేయాలా వద్దా అనే విషయంపై నిర్మాత బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఈ మేటర్ చిరంజీవి వద్ద పెండింగ్ లో ఉంది. ఎందుకంటే ఇది మెగా హీరో సినిమా కదా.

It feels so good to be back on sets !!!

We are excited and we are taking utmost care to make sure everybody stays safe. https://t.co/Ajq4DBkcEy#SBSBShootResumes #SoloBrathukeSoBetter

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) August 31, 2020