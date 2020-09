మరో ప్రేమజంట పెళ్లికి రెడీ

మరో ప్రేమజంట కథ సుఖాంతం కాబోతోంది. తమిళ నటుడు విష్ణు విశాల్, బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ గుత్తా జ్వాల పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఈ మేరకు ఈరోజు వీళ్లిద్దరూ ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్నారు. అది కూడా అనుకోకుండా.

ఈరోజు గుత్తా జ్వాల తన పుట్టినరోజును సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ప్రేయసికి సరిగ్గా రాత్రి 12 గంటలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు విష్ణు విశాల్. ఎందుకో ఆ వెంటనే నిశ్చితార్థం చేసుకోవాలని ఇద్దరికీ అనిపించింది. వెంటనే గుత్తా జ్వాల, తన మేనేజర్ కు ఫోన్ చేయడం.. అర్థరాత్రి వేళ ఆఘమేఘాల మీద అతడు వెళ్లి ఓ ఉంగరం తీసుకురావడం జరిగిపోయాయి.

అలా ఈరోజు సింపుల్ గా విష్ణువిశాల్, గుత్తా జ్వాల ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్నారు. త్వరలోనే వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ తేదీని ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు.

బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు చేతన్ ఆనంద్ కు గుత్తా జ్వాల విడాకులు ఇచ్చేసింది. అటు విష్ణు విశాల్ కూడా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ రజనీకి విడాకులు ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు వీళ్లిద్దరూ కలిసి పెళ్లికి రెడీ అయ్యారు.

N dis happened last nite n what a beautiful surprise it was!

Today when I think of my life what a journey it has been n 2day I realise there is so much more to luk forward to!Towards our family,Aryan,friends and work!its gonna be another great journey am sure ❤️🥂😘 pic.twitter.com/qjqVkK6CWo

— Gutta Jwala (@Guttajwala) September 7, 2020