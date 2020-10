హైదరాబాద్ లో మరో ఫిలిం స్టుడియో

అక్కినేని కుటుంబానికి అన్నపూర్ణ స్టుడియోస్ ఉంది. దగ్గుబాటి ఫ్యామిలీకి రామానాయుడు స్టుడియోస్ ఉంది. రామోజీ రావుకు రామోజీ ఫిలింసిటీ ఉంది. నందమూరి కుటుంబానికి రామకృష్ణ స్టుడియోస్ ఉంది. మరి మెగా కుటుంబానికి ఏముంది? ఇన్నాళ్లకు అల్లు అరవింద్ కు ఈ ఆలోచన వచ్చినట్టుంది. అందుకే “అల్లు స్టుడియోస్” పేరిట ఓ స్టుడియో నిర్మించబోతున్నారు.

1st of October marks the 99th birth anniversary of our beloved Dr Sri Allu Ramalingaiah. To commemorate the occasion and honour his memory, the Allu family will inaugurate the construction work of ALLU Studios. pic.twitter.com/Cow263VqQr

— Allu Arjun (@alluarjun) October 1, 2020