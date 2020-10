ఎట్టకేలకు సెట్స్ పైకొచ్చిన శర్వానంద్

హీరో శ‌ర్వానంద్ లాక్‌డౌన్ త‌ర్వాత త‌న సినిమా షూటింగ్‌ను స్టార్ట్ చేశాడు. నూత‌న ద‌ర్శ‌కుడు శ్రీకార్తీక్ డైరెక్ట్ చేస్తోన్న ఈ ద్విభాషా చిత్రం సెట్స్ పైకి వచ్చింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇదే ఆఖరి షెడ్యూల్.

తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ ద్విభాషా చిత్రం షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం చెన్నైలో జ‌రుగుతోంది. “లాక్‌డౌన్ త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ కెమెరా ముందుకు రావ‌డం, తాజా గాలిని పీలుస్తున్నంత హాయిగా ఉంది” అంటున్నాడు శర్వానంద్.

రీతూ వ‌ర్మ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో అమ‌ల అక్కినేని, ప్రియ‌ద‌ర్శి, వెన్నెల కిశోర్ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. డ్రీమ్ వారియ‌ర్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై 2019లో ఖైదీ లాంటి బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ మూవీని అందించిన ఎస్‌.ఆర్‌. ప్ర‌కాష్‌బాబు, ఎస్‌.ఆర్‌. ప్ర‌భు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Back to work after 8 months for my Telugu – Tamil Bilingual film with Director Shree Karthick and Producer @prabhu_sr ❤️ pic.twitter.com/d1aQLoFfxg

