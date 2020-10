రాజమౌళిపై ఎన్టీఆర్ ఫిర్యాదు

రాజమౌళిపై హీరోలు ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తారా? అతడి దర్శకత్వంలో సినిమా చేయడమే ఎక్కువని భావిస్తారు. కానీ ఇక్కడ సీన్ రివర్స్ అయింది. ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ లాంటి ఇద్దరు హీరోలు జక్కన్నపై విమర్శలతో విరుచుకుపడ్డారు. ఓవైపు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా చేస్తూనే, మరోవైపు ఆ దర్శకుడిపై కంప్లయింట్స్ చేస్తున్నారు.

రాజమౌళి లంచ్ బ్రేక్ కూడా ఇవ్వడం లేదట. ఒక్క షాట్ కోసం రాత్రంతా నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాడట. సాయంత్రం 5 గంటలకు పూర్తవ్వాల్సిన బ్లాక్ కోసం ఉదయం 4 గంటల వరకు కష్టపెడుతున్నాడట. స్వయంగా ఎన్టీఆర్ ఆరోపణ ఇది.

అటు రామ్ చరణ్ కూడా ఇలాంటిదే చెబుతున్నాడు. ఊహించని యాక్షన్ బ్లాక్ సెట్ చేస్తున్నాడట. ముందు రోజు కూడా చెప్పడట. సెట్స్ పైకి వచ్చిన తర్వాత చేసెయ్ అంటున్నాడట. అయితే ఈ హీరోలిద్దరూ ఈ కంప్లయింట్స్ అన్నీ పాజిటివ్ గానే చేశారు. జక్కన్నను పనిరాక్షసుడుగా చెప్పడం కోసం వీళ్లు ఇలా మాట్లాడారు. రాజమౌళి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన వీడియోలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి.

A small gift from team #RRRMovie to the man who only loves to give us all cinematic thrills in the form of elevations and emotions, but is against anyone giving him birthday wishes!

Happy Birthday, captain! 🤗 @ssrajamouli https://t.co/flBj6Z5z85#HBDSSRajamouli

