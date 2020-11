మరో బ్యానర్ పెట్టిన శౌర్య

నాగశౌర్యకు ఆల్రెడీ ఓ బ్యానర్ ఉంది. దాని పేరు ఐరా క్రియేషన్స్. ఈ బ్యానర్ పై ఛలో, అశ్వద్ధామ లాంటి సినిమాలు నిర్మితమయ్యాయి. ఇప్పుడీ బ్యానర్ కు జతగా మరో బ్యానర్ లాంఛ్ చేశాడు నాగశౌర్య. దాని పేరు ఐరా సినిమాస్.

ఐరా క్రియేషన్స్ కు, ఐరా సినిమాస్ కు చిన్న తేడా ఉంది. ఐరా క్రియేషన్స్ పై నాగశౌర్య హీరోగా సినిమాలు తెరకెక్కుతాయి. అదే ఐరా సినిమాస్ విషయానికొస్తే, దీనిపై యంగ్ టాలెంట్ ను ప్రోత్సహిస్తూ చిన్న సినిమాలు నిర్మిస్తారు.

ACTOR STARTS PRODUCTION HOUSE… #NagaShaurya starts new production house: Ira Cinemas… Sister company of Ira Creations… First film co-produced by actor #AbhinavSardar… Choreographer #SunnyKomalapati turns director with this film… Starts 9 Nov 2020. pic.twitter.com/v3D1ARK2f4

