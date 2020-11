గురూజీ సర్.. గురూజీ అంతే

కాస్త లేట్ గా అయినా లేటెస్ట్ గా శుభాకాంక్షలు చెప్పింది పూజా హెగ్డే. టాలీవుడ్ లో తనను తిరుగులేని హీరోయిన్ గా మార్చిన త్రివిక్రమ్ కు, ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు అందించింది. “కూల్ గా, కామ్ గా, ఛార్మింగ్ గా ఉండే మా దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు” అంటూ తన డైరక్టర్ ను ఆకాశానికెత్తేసింది పూజా.

త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వర్క్ చేసింది పూజా హెగ్డే. “అరవింద సమేత” సినిమాలో అరవిందగా, “అల వైకుంఠపురములో” సినిమాలో అమూల్యగా కనిపించింది. “అల వైకుంఠపురములో” సినిమాతో కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకుంది ఈ హీరోయిన్. అందుకే ఆ అభిమానాన్ని, ప్రేమను తన బర్త్ డే పోస్టులో కుమ్మరించింది. పనిలోపనిగా త్రివిక్రమ్ తో దిగిన ఓ ఫొటోను కూడా పోస్ట్ చేసింది.

నిజానికి పూజా హెగ్డేకు, త్రివిక్రమ్ పుట్టినరోజు అనుకోని వరంగా దొరికింది. ఎందుకంటే, ఆమెపై ఇప్పుడు ఓ రేంజ్ లో ట్రోలింగ్ నడుస్తోంది. “దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు, ఫిలిం మేకర్స్ కి నడుము పిచ్చి. హీరోయిన్ల నాభి, నడుము మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. అదే గ్లామర్ షో అనుకుంటారు,” అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన పూజాపై తెలుగు ప్రేక్షకులు విరుచుకుపడుతున్నారు.

ఈ ట్రోలింగ్ భరించలేక నిన్నట్నుంచి ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఎకౌంట్ లో ఎలాంటి పోస్టు పెట్టలేదు. ఎట్టకేలకు త్రివిక్రమ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె మరోసారి ఇన్ స్టాగ్రామ్ లోకి వచ్చింది. తనపై చెలరేగుతున్న వివాదాన్ని సైడ్ చేసే పని మొదలుపెట్టింది.

Happy Birthday to the coolest,calmest and most charming Trivikram sir ☺️ So grateful to have been your Aravindha and Amulya.. Still remember when you narrated AVPL, couldn’t stop laughing. Wishing you the best year ahead. All I can say is “Guruji sir, Guruji Anthe” 😉🙏🏻 pic.twitter.com/IhZJ7sfDJ7

— Pooja Hegde (@hegdepooja) November 7, 2020