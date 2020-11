ఆరంజ్ సిటీలో… అతిపెద్ద ఆరంజ్ పండు !

సాధారణంగా ఆరంజ్ (కమలాపండు) పరిమాణం మన చేతిలో ఇమిడేంత మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంకాస్త పెద్దగా ఉండవచ్చు. కానీ నాగపూర్ లోని ఓ పళ్ల తోటలో ఆశ్చర్యకరమైన పరిమాణంలో ఆరంజ్ కాచింది. మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్ కమలా పళ్ల తోటలకు ప్రసిద్ధి. అందుకే దీనిని ఆరంజ్ సిటీ అంటారు.

ఇక్కడి ఓ తోటలో అతి పెద్ద సైజులో కాచిన కమలా పండు… చూసిన వారందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దీని చుట్టుకొలత 24 అంగుళాలు కాగా ఎత్తు 8 అంగుళాలు. రీతు మల్హోత్రా అనే పారిశ్రామిక వేత్త ఈ పండు గురించి ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. తన ఫ్రెండ్ తోటలో అది కాచినట్టుగా ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆ కమలా పండు బరువు 1 కేజీ 425 గ్రాములుంది. ట్విట్టర్లో ఈ పండుని చూసిన నెటిజన్లు తమ ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ స్పందిస్తున్నారు.

Nagpur the orange city, glorified for the abundance production of oranges has found the largest orange by circumference measured 24 inches and height 8 inches with weight 1.425kg on 23 November 2020. The orange grew in my friend’s farm. #Orange pic.twitter.com/FrnOEGzMHx

— Ritu Malhotra (@iRituMalhotra) November 23, 2020