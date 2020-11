మరోసారి అదరగొట్టిన అడివి శేష్

దాదాపు రెండేళ్లుగా ఒకే ప్రాజెక్టుపై వర్క్ చేస్తున్నాడు అడవి శేష్. అదే మేజర్ మూవీ. ఇప్పుడీ సినిమాకు సంబంధించి లుక్ టెస్ట్ పేరిట ఓ ఫొటో రిలీజ్ చేశారు. ఆ ఫొటోలో మేజర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ గెటప్ లో అడివి శేష్ సరిగ్గా సరిపోయాడు.

ఓవైపు సగం ముఖం మేజర్ సందీప్ ది పెట్టి, మిగతా సగం ముఖం అడవి శేష్ ది పెట్టారు. తద్వారా ఈ రోల్ కు అడివి శేష్ ఎంత బాగా సూట్ అయ్యాడనే విషయాన్ని చెప్పకనే చెప్పారు. ఈ పాత్ర కోసం అడివి శేష్ బాగా కండలు పెంచాడు. ఫిట్ గా తయారయ్యాడు.

Since everyone has been asking about the photo, here goes 🙂 #MajorTheFilm is not a story that talks about how he died, it’s a story about how he lived #MajorBeginnings

Here the video 🙂 Know How journey began

Hindi: https://t.co/DZ3qihafzh

Telugu: https://t.co/NQLjxQeneH pic.twitter.com/QMpgPO9FXe

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) November 27, 2020