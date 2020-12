F3 – అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది

వెంకటేష్, వరుణ్ తేజ్ హీరోలుగా నటించిన ఎఫ్2 సినిమాకు సీక్వెల్ వస్తుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. దానికి ఎఫ్3 అనే పేరు పెట్టిన సంగతి కూడా తెలిసిందే. అంతేకాదు, ఈ సీక్వెల్ కోసం హీరోలిద్దరూ తమ పారితోషికాలు పెంచిన విషయం, దిల్ రాజు మధ్యేమార్గంగా సమస్యను పరిష్కరించిన విషయం కూడా తెలిసిందే.

అయితే ఇవన్నీ తెరవెనక జరుగుతున్న కార్యక్రమాలే. ఎఫ్3 సినిమాను ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇన్నాళ్లకు ఆ ముచ్చట కూడా తీరిపోయింది. వెంకటేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొద్దిసేపటి కిందట ఎఫ్3 ప్రాజెక్టును అధికారికంగా ప్రకటించారు.

వెంకీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ.. ఎఫ్3 ప్రాజెక్టు ఎలా ఉండబోతోందో తెలియజేస్తూ ఓ చిన్న వీడియో రిలీజ్ చేశారు. అందులో అన్నీ ఎఫ్2 విజువల్సే ఉన్నాయి. టైటిల్ డిజైన్ ఒక్కటే కొత్త. దీంతో పాటు లోగో ఎలివేషన్ లో భాగంగా 500 రూపాయల నోటును చూపించారు. అలా ఈ సినిమా మనీ కాన్సెప్ట్ తో రాబోతోందనే విషయాన్ని కూడా పరోక్షంగా బయటపెట్టారు.

Triple the fun this time with #F3Movie ! Can't wait for this one @AnilRavipudi @tamannaahspeaks @IAmVarunTej @Mehreenpirzada @ThisIsDSP @SVC_official pic.twitter.com/yFQ5GmdQUp

— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) December 13, 2020