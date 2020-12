కామ్రేడ్ రవన్నగా రానా

రానా, సాయిప‌ల్ల‌వి జంట‌గా వేణు ఊడుగుల ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘విరాట‌ప‌ర్వం’. డి. సురేష్ బాబు స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో ఎస్‌.ఎల్‌.వి. సినిమాస్ ప‌తాకంపై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం హైద‌రాబాద్‌లో ఈ సినిమా చివ‌రి షెడ్యూల్ షూటింగ్ జ‌రుగుతోంది.

రానా బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ‘విరాట‌ప‌ర్వం’లో ఆయ‌న ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు ఆయ‌న క్యారెక్ట‌ర్‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ గ్లింప్స్‌ను చిత్ర బృందం విడుద‌ల చేసింది. ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో ఆలివ్ గ్రీన్ యూనిఫామ్‌లో న‌క్స‌లైట్ లుక్‌లో గ‌న్ చేత‌బ‌ట్టి న‌డుచుకుంటూ వ‌స్తోన్న రానా క‌నిపిస్తున్నాడు. ఆయ‌న వెనుక షాడోలో గ‌న్స్‌, ఎర్ర‌జెండాలు ప‌ట్టుకొని ఆయ‌న బృందం అనుస‌రిస్తోంది.

క‌ళ్ల‌లోని తీక్షణత రానా పాత్ర తీరును, “రివ‌ల్యూష‌న్ ఈజ్ యాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ల‌వ్” అనే క్యాప్ష‌న్ ‘విరాట‌ప‌ర్వం’ థీమ్‌ను తెలియ‌జేస్తున్నాయి. పోస్ట‌ర్‌పై మొద‌ట సాయిప‌ల్ల‌వి పేరు, త‌ర్వాత రానా ద‌గ్గుబాటి పేరును ప్ర‌స్తావించ‌డం చూస్తుంటే, సాయిప‌ల్ల‌వి పాత్ర‌కు ఎంత‌టి ప్రాముఖ్యం ఉందో, ఆమెకు చిత్ర బృందం ఎంత‌టి గౌర‌వాన్ని ఇస్తుందో అర్థ‌మ‌వుతోంది. ‘విరాట‌ప‌ర్వం’లో రానా ఫ‌స్ట్ లుక్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Presenting to you Comrade 'Ravanna' from #ViraataParvam.

Here's the first glimpse 🔥

👉 https://t.co/iPsmyk7nDM

Thank you guys for this!!@Sai_Pallavi92 @nanditadas @venuudugulafilm @dancinemaniac #Priyamani @Naveenc212 @SLVCinemasOffl @SureshProdns.

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) December 14, 2020