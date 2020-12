చిరంజీవి ఆశీస్సులు అందుకున్న కాజల్

ఎట్టకేలకు ఆచార్య సెట్స్ లో అడుగుపెట్టింది కాజల్. పెళ్లి చేసుకొని, హనీమూన్ ఎంజాయ్ చేసిన ఈ ముద్దుగుమ్మ, ఇప్పుడు ఆచార్య సినిమాను స్టార్ట్ చేసింది. హైదరాబాద్ లోని కోకాపేట్ లో వేసిన భారీ సెట్ లో చిరంజీవి-కాజల్ మధ్య ఓ సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు ఈ సాంగ్ షూటింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అదే షెడ్యూల్ లో టాకీ షూటింగ్ మొదలవుతుంది.

ఇదిలా ఉండగా.. పెళ్లి చేసుకొని తొలిసారి సెట్స్ లో అడుగుపెట్టిన కాజల్ కు చిరంజీవి స్వాగతం పలికారు. కాజల్ తో పాటు ఆమె భర్త గౌతమ్ కూడా సెట్స్ కు వచ్చాడు. ఈ నవ దంపతుల కోసం చిరంజీవి చిన్నపాటి సెలబ్రేషన్ చేశాడు. తన సమక్షంలో కాజల్-గౌతమ్ దండలు మార్చుకునేలా చిన్న ఏర్పాటుచేశాడు.

తర్వాత దంపతులిద్దరూ కేక్ కట్ చేసి ఒకరికొకరు తినిపించుకున్నారు. ఇలా ఈరోజు ఆచార్య సెట్స్ లో అంతా సరదాగా సాగిపోయింది.

Thank you @KChiruTweets sir, @sivakoratala sir and team #Acharya for the sweetest welcome for @kitchlug and me. Super excited to be back in my home away from home ❤️ pic.twitter.com/dc0wjiyaGu

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) December 15, 2020