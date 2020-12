అంతా రెడీ… ఎఫ్3 మొదలైంది

గతేడాది సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టయిన ఎఫ్2 సినిమాకు ఎట్టకేలకు సీక్వెల్ సెట్ అయింది. ఈరోజు ఎఫ్3 సినిమాను అధికారికంగా లాంచ్ చేశారు. నిర్మాత దిల్ రాజు ఆఫీస్ లో సింపుల్ గా నిర్వహించిన ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమానికి నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యాడు. హీరో వరుణ్ తేజ్, హీరోయిన్ తమన్నలపై క్లాప్ కొట్టారు.

ఎఫ్2లో ఉన్న నటీనటులు, టెక్నీషియన్లంతా ఎఫ్3 కోసం రిపీట్ అయ్యారు. సినిమాలో వెంకీ భార్యగా తమన్న, వరుణ్ తేజ్ భార్యగా మెహ్రీన్ కనిపించబోతున్నారు. అయితే ఈసారి పెళ్లి కాన్సెప్ట్ కాదు. ఆల్రెడీ హీరోహీరోయిన్లకు పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి కాబట్టి, ఈసారి వినోదం పంచడానికి మనీ కాన్సెప్ట్ ను ఎంచుకున్నాడు దర్శకుడు అనీల్ రావిపూడి.

ఈనెల 23 నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలవుతుంది. వెంకటేష్, వరుణ్ తేజ్, తమన్న.. ఇలా అందరూ కాల్షీట్లు ఇచ్చేశారు. అటు మెహ్రీన్ అయితే ఈ సినిమా కోసం 3 నెలల నుంచి తన కాల్షీట్లను ఖాళీగా పెట్టుకొని కూర్చుంది.

