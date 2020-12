ఉన్నికృష్ణన్ అలియాస్ శేష్

మేజర్ మూవీకి సంబంధించి ఇప్పటికే లుక్ టెస్ట్ తో అదరగొట్టాడు హీరో అడవి శేష్. అచ్చం సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ లా తయారై చూపించాడు. ఇప్పుడీ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. అడవి శేష్ బర్త్ డే స్పెషల్ గా రిలీజైంది ఈ ఫస్ట్ లుక్.

26/11 ముంబై దాడుల్లో దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన యంగ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ జ‌ర్నీని ప్రేక్ష‌కుల‌కుకి అందించ‌డ‌మే ఈ మూవీ టార్గెట్. అతడు వీరమ‌ర‌ణం పొందిన విధానం మాత్రమే కాకుండా, అతడి లైఫ్ స్టయిల్, జీవితంలోని కొన్ని యాదార్థ ఘట్టాలను ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు.

పాన్ ఇండియా మూవీగా తెలుగు, హిందీ భాషలలో వస్తున్న ఈ మూవీకి శశికిరణ్ తిక్క దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తెలుగమ్మాయి శోభితా దూళిపాళ్ల, బాలీవుడ్ బ్యూటీ సయీ మంజ్రేకర్, ప్రకాష్ రాజ్, రేవతి, మురళి శర్మ త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

మహేష్ బాబు జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఏ ప్లస్ ఎస్ మూవీస్ సహకారంతో సోనీ పిక్చర్స్ ఫిల్మ్స్ ఇండియా నిర్మిస్తోన్న మేజర్ చిత్రాన్ని 2021 స‌మ్మ‌ర్ స్పెష‌ల్‌గా రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు.

The Journey BEGINS.

Here is the #MajorFirstLook#MajorTheFilm is a Hindi | Telugu bilingual 🙂

Inspired by the LIFE of India’s son.#MajorSandeepUnnikrishnan

THEATERS. SUMMER. 2021. pic.twitter.com/oClbCx5OG9

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) December 17, 2020