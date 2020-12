జీవితప్రయాణంలో మనకన్నా ముందు నడిచినవాళ్లు.. ఆ దారిలో ముళ్లు ఉన్నాయా? పూలు ఉన్నాయా? ఎలా వెళ్తే ఏమోస్తుంది? అని ముందు తరాలవాళ్లకు చెప్తూనే ఉంటారు. ఆ అనుభవాలను.. జ్ఞానంగా అందిపుచ్చుకుంటే జీవితప్రయాణం మరింత సంతోషంగా, సంతృప్తిగా సాగుతుంది.

కానీ, ఆ పాఠాల్ని లెక్క చెయ్యకుండా.. ‘నువ్వేంది మాకు చెప్పేది?’ అని స్వయంగా అనుభవించి చేదు జ్ఞాపకాల్ని మూటగట్టుకునేవాళ్లే ఎక్కువమంది ఉంటారు. పెద్దవాళ్లు ఇచ్చే కొన్ని సలహాలు.. మన వ్యక్తిత్వాన్ని, లక్ష్యాల్ని నిర్మిస్తాయి. ఇలాంటి బాధ్యతను తీసుకునేది ఎక్కువశాతం గురువులే! అనుభవం జ్ఞానం అయినప్పుడు.. అది పంచే వ్యక్తి కూడా గురువుతో సమానమే కదా! బాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌‌ అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తన అనుభవాలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో షేర్ చేస్తుంటాడు. అవి ఒక్కరినైనా ప్రభావితం చెయ్యకపోదా? అనే ఆశతో ఆయన మంచి మంచి పోస్టులు పెడుతుంటారు.

రీసెంట్‌గా బిగ్‌ బీ యూత్‌కి ఇచ్చిన మిలియన్ డాలర్‌‌ సలహా వైరల్ అయింది. ‘‘పొద్దున లేవగానే నీతో నువ్వే పోరాటం మొదలుపెట్టాలి. నిన్ను నువ్వే ఎదుర్కోవాలి. యంగ్‌గా ఉన్నప్పుడు నీకు ప్రతిక్షణం చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని సంతోష పెట్టాలని అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడూ ఆ ప్రయత్నమే చేస్తుంటావు. కానీ, నువ్వు సంతోషపెట్టలేవు! అది నీ వల్ల కాదు. అందుకే, నీకు ఎందులో సంతోషం కనిపిస్తే.. ఆ పనే చెయ్యి. ఎలాంటి జీవితం కావాలనుకుంటున్నావో.. దాన్ని నువ్వే సృష్టించుకో. అప్పుడు నిజంగా నిన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిని నీలో చూసుకుంటావు” అని ట్వీట్ చేశాడు అమితాబ్‌.

దీనికి నెటిజన్స్‌ ‘ బాగా చెప్పారు సర్‌‌ జీ’, ‘ మేం నచ్చని పని చేస్తూ టైమ్ వేస్ట్‌ చేసుకుంటున్నాం’ ‘మీరు నిజమైన ఇన్సిపిరేషన్‌’ అంటూ ఆయన ఫ్యాన్స్ రీట్వీట్స్‌ చేశారు. నిజమే కదా? మనకు ఇష్టమైన పని చేస్తున్నప్పుడే సంతోషం కలుగుతుంది. ఆ సంతోషమే అందమైన జీవితాన్ని సృష్టించగలుగుతుంది. ఇది మన చేతిలో పని!

T 3755 – The only person you have to face in the morning is yourself. When you’re younger, it feels like you have to please the entire world. You don’t.

Do what makes you happy, create the life you want to live for yourself. You’ll see someone you truly love staring back at you.

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 17, 2020