లాక్ డౌన్ లో పెళ్లి కామెడీ…

కమెడియన్ సత్య హీరోగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. వివాహ భోజనంబు అనే సినిమా చేశాడు. ఇప్పుడీ సినిమా టీజర్ లాంఛ్ అయింది. టీజర్ చూస్తే సత్య ఎందుకు హీరోగా మారాడో అర్థమౌతుంది.

కంప్లీట్ కామెడీ ఎలిమెంట్స్ తో వస్తోంది వివాహ భోజనంబు. ఔట్ అండ్ ఔట్ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమాలో సత్య సరసన అర్జావీ రాజ్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

అసలు కథ విషయానికి వస్తే… 10 రూపాయలు పార్కింగ్ టికెట్ కొనడానికి, స్నేహితులకు పుట్టినరోజు పార్టీ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడని ఓ పిసినారి మహేష్ (సత్య). కరోనా పుణ్యమా అని లాక్‌డౌన్ రావడంతో 30 మందితో సింపుల్‌గా పెళ్లి తంతు కానిచ్చేస్తాడు. కానీ, ఆ తరువాత అసలు కథ మొదలవుతుంది. లాక్‌డౌన్ పొడిగించడంతో పిసినారి మహేష్ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడనేది తెరపై చూడాల్సిందే.

Congrats to my Boiii… Satya… Teaser 1st look is Funny and Cute 🥰🤗 Neeku ee cinema Super Hit avvali and Kottha Producer @sundeepkishan ki Baaga Dabbulu Ravali… #VivahaBhojanambu https://t.co/taFpdbz1wx

వెంకటాద్రి టాకీస్ బ్యానర్ పై సందీప్ కిషన్ ఈ సినిమాను నిర్మించాడు. కేవలం ప్రొడ్యూస్ చేయడమే కాకుండా.. ఈ సినిమాలో నెల్లూరు ప్రభ అనే ప్రత్యేక పాత్రలో నటించాడు. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో.. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సుబ్బరాయ శర్మ, టి.ఎన్.ఆర్, ‘వైవా’ హర్ష ఇతర ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.

Humbly presenting you the New “Hero” in town

“Satya” ❤️

Serving you with Love the 1st look & Trailer of #VivahaBhojanambu :https://t.co/VXQp254Ics

A @RamAbbaraju entertainer

A @AniVee13 🎧

A @TalkiesV @SoldiersFactory & @AnandiArtsOffl Production ❤️@SonyMusicSouth pic.twitter.com/DejjqCz98j

— Sundeep Kishan (@sundeepkishan) December 18, 2020