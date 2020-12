బ్రహ్మచారి బయోపిక్ ఇది…

సాయితేజ్ హీరోగా నటిస్తున్న సోలో బ్రతుకే సో బెటర్ థీమ్ ఏంటనేది ఇప్పటికే ప్రేక్షకులకు ఓ ఐడియా ఉంది. పెళ్లంటే ఇష్టపడని హీరో క్యారెక్టర్ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కిందనే విషయం టీజర్ తోనే అర్థమైంది. ఇప్పుడు దీనికి కొనసాగింపుగా ట్రయిలర్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రయిలర్ లో సాయితేజ్ క్యారెక్టర్ ను ఇంకాస్త విపులంగా డిస్కస్ చేశారు.

సోలో బ్రతుకే సో బెటర్ ట్రయిలర్ రిలీజైంది. ఇందులో విరాట్ అనే పాత్రలో సాయితేజ్ కనిపిస్తున్నాడు. పెళ్లంటే అస్సలు పడని ఓ అబ్బాయి, ఓ అమ్మాయిని తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆ తర్వాత తన జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాడనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.

సుబ్బు అనే వ్యక్తి ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమౌతున్నాడు. నభా నటేష్ హీరోయిన్ గా నటించింది. బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ తో కలిసి జీ స్టుడియోస్ సంస్థ ఈ సినిమాను క్రిస్మస్ కానుకగా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తోంది.

Virat and Amrutha are coming on the big screens to entertain you from Dec 25th.

Here is a trailer in to their lives before the grand release.#SoloBrathukeSoBetter #SBSBonDec25th

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) December 19, 2020