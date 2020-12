మరో రీమేక్ సినిమా లాంఛ్ చేసిన పవన్

ప్రస్తుతం వకీల్ సాబ్ సినిమా చేస్తున్నాడు పవన్. ఇదొక రీమేక్ అనే సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరో రీమేక్ మూవీని స్టార్ట్ చేశాడు పవన్. మలయాళంలో సూపర్ హిట్టయిన అయ్యప్పనుమ్ కోషియమ్ సినిమా రీమేక్ ను ఈరోజు అఫీషియల్ గా స్టార్ట్ చేశారు.

దేవుడి పటాలపై పవన్ కల్యాణ్ క్లాప్ తో ఈ సినిమా లాంఛనంగా మొదలైంది. త్రివిక్రమ్ కెమెరా స్విచాన్ చేశారు. ప్రొడ్యూసర్ రాధాకృష్ణ, బౌండెండ్ స్క్రిప్ట్ ను దర్శకుడు సాగర్ చంద్రకు అందించారు. ఈ సినిమాకు త్రివిక్రమ్ మాటల రచయితగా వ్యవహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సాగర్ చంద్ర దర్శకుడు.

ఈ మూవీలో పోలీసాఫీసర్ గా కనిపించబోతున్నాడు పవన్. మరో కీలక పాత్రలో రానా కనిపించబోతున్నాడు. పవన్ కల్యాణ్ సరసన సాయిపల్లవి, రానా సరసన ఐశ్వర్యరాజేష్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తారు.

జనవరి నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలవుతుంది. 10 రోజుల పాటు హైదరాబాద్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత యూనిట్ పొలాచ్చి షిఫ్ట్ అవుతుంది. మేజర్ పార్ట్ షూటింగ్ అక్కడే పూర్తిచేస్తారు.

