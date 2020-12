పోలీసాఫీసర్ గా పాయల్ రాజ్ పుత్

విలక్షణమైన పాత్రలు సెలక్ట్ చేసుకుంటూ కెరీర్ ను డిజైన్ చేసుకుంటున్న పాయల్ రాజ్ పుత్, ఇప్పుడు మరో పవర్ ఫుల్ పాత్రలోకి షిఫ్ట్ అయింది. ఆమె పోలీసాఫీసర్ గా కనిపించబోతోంది. సినిమా పేరు 5Ws.

5Ws అంటే – who, what, when, where, why’ (5 డబ్ల్యూస్ – ఎవరు? ఏమిటి? ఎప్పుడు? ఎక్కడ? ఎందుకు?). సాధారణ ప్రశ్నలు, అసాధారణ సమాధానాలు… అనేది ఉపశీర్షిక. గుణశేఖర్ దగ్గర డైరక్షన్ డిపార్ట్ మెంట్ లో పనిచేసిన ప్రణదీప్ ఠాకూర్ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమౌతున్నాడు. కైవల్య క్రియేషన్స్ పతాకంపై యశోద ఠాకోర్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాను జనవరిలో రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

ఇదొక ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ డ్రామా. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన స్పూర్తితో రాసిన కథ. పాయల్ ఇందులో సీరియస్ పోలీస్ గా కనిపించనుంది. ఆమెకు సంబంధించిన పోలీస్ లుక్ ఇప్పటికే వైరల్ అయింది.

లాక్ డౌన్ టైమ్ లో అనగనగా ఓ అతిథి సినిమాతో వచ్చిన పాయల్, అందులో చేసిన డీ-గ్లామరైజ్డ్ పాత్రతో ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు పోలీస్ గా ఆమె ఎలా మెప్పిస్తుందో చూడాలి.